Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах Юлия СоколоваНа Авдеевском направлении произошел необычный инцидент: российские бойцы спасли раненого украинского военного, оставленного умирать своими же.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии