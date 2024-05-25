Раненый солдат ВСУ пел гимн России, пока наш спецназовец выносил его с поля боя на плечах Юлия СоколоваНа Авдеевском направлении произошел необычный инцидент: российские бойцы спасли раненого украинского военного, оставленного умирать своими же.