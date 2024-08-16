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Царьград

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Один из пилотов умер после крушения бомбардировщика в Иркутской области

Один из пилотов умер после крушения бомбардировщика в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3.Минобороны сообщало о крушении на территории Иркутской области бомбардировщика Ту-22МЗ.

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