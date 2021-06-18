Украина даже возражала: Кравчук шокировал заявлением про Крым

МОЯ СТРАНАПолитикаУкраина даже возражала: Кравчук шокировал заявлением про Крым УССР в 1954 году получила полуостров Крым не в качестве подарка, более того, Украина была против.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег ЮрьевДЛБ и сказочник. Ну или сказочный ДЛБ.НШНина ШалеваЧто? Каким же образом Украина сделала Крым богатым? Да там полная нищета была! Все крымчане говорили, что Украина для них Мачеха. Кравчук брешет по развитию Крыма, там голь полная, своими глазами видели (в 90е годы..). А сама Украина?? Кравчук, пес собачий, прекрасно знает, что Россия вложила в Украину огромнейшие средства. При развале СССР Украина от нас отвалила, как очень богатейший регион из всех республик. !! Но сейчас свое богатство сами развалили, даже землю продают на Запад!. А теперь орут, как нищеброды.. Именно Кравчук и довел Украину до нищеты. Именно, этот черт с копытами (Кравчук)) и довел богатейшую республику до нищеты и развала. В суд на него подавать!!! За развал богатейшей республики!НШНина ШалеваКак этот дурень (Кравчук)) попал в ТКГ по Донбассу, вообще??? По сути, мародер всей Украины! Фашист по убеждениям, такого к стенке ставить, тем более, похожего уже на маразматика. Пропил и прогулял, распродал свою НеЗАлежную.НШНина ШалеваПусть нам Украина, в лице представителя УК... Кравчука, вернет Русскому Миру наши средства, вложенные в Кравчуковскую НЕзалежную.Алексей СафроновЕсли бы этот шелудивый пёс-кравчук, хоть на йоту захотел быть честным человеком, то никогда бы не произнёс подобную ересть!Комментировать
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