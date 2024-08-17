В Госдуме рассказали, какие семьи могут получить помощь к 1 сентября

Малоимущие многодетные семьи могут рассчитывать на помощь.фото: пресс-служба Совета Федерации--> Малоимущие многодетные семьи могут рассчитывать на помощь при сборах ребёнка в школу к 1 сентября, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.