13 "Звенящие кедры России"

Отец Феодорит Настал момент, когда я посчитал возможным, встретиться с отцом Феодоритом. Там, в тайге, на мой вопрос: «Есть ли в нашем мире люди с такими же, как у тебя способностями, знаниями? Но живущие не так далеко, как ты?» Анастасия ответила: — В разных уголках Земли есть люди, образ жизни которых отличается от технократического.