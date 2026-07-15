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13 "Звенящие кедры России"

13 "Звенящие кедры России"

Отец Феодорит   Настал момент, когда я посчитал возможным, встретиться с отцом Феодоритом. Там, в тайге, на мой вопрос: «Есть ли в нашем мире люди с такими же, как у тебя способностями, знаниями? Но живущие не так далеко, как ты?» Анастасия ответила:   — В разных уголках Земли есть люди, образ жизни которых отличается от технократического.

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