В Петербурге Дворцовый мост разведут под «морскую» музыку

В честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге пройдет музыкальное шоу «Поющие мосты». В ночь на 24, 25 и 26 июля Дворцовый мост будут разводить под специальный «морской» трек-лист, написал «Петербургский дневник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии