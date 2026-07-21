В Петербурге Дворцовый мост разведут под «морскую» музыку

В честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге пройдет музыкальное шоу «Поющие мосты». В ночь на 24, 25 и 26 июля Дворцовый мост будут разводить под специальный «морской» трек-лист, написал «Петербургский дневник».