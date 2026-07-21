360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

В Петербурге Дворцовый мост разведут под «морскую» музыку

В Петербурге Дворцовый мост разведут под «морскую» музыку

В честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге пройдет музыкальное шоу «Поющие мосты». В ночь на 24, 25 и 26 июля Дворцовый мост будут разводить под специальный «морской» трек-лист, написал «Петербургский дневник».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии