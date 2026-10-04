Орбитальное противостояние: Россия и США переходят к боевым системам в космосе

Россия перешла от испытаний к развёртыванию действующих противоспутниковых систем на орбите. Об этом объявил генерал Стивен Уайтинг – командующий Космическим командованием США (USSPACECOM) с временной штаб-квартирой на базе Космических сил (Space Force) Петерсон в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), осуществляющий перенос на постоянную штаб-квартиру в Хантсвилл.