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В школе мальчику зажало руку дверью – пришлось вызывать спасателей

В школе мальчику зажало руку дверью – пришлось вызывать спасателей

В Одной из школ Магнитогорска ребенку дверью зажало руку. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда Челябинской области, накануне утром директор учебного учреждения сообщил, что у ученика в дверном проеме застряла кисть.

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