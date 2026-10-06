В школе мальчику зажало руку дверью – пришлось вызывать спасателей

В Одной из школ Магнитогорска ребенку дверью зажало руку. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда Челябинской области, накануне утром директор учебного учреждения сообщил, что у ученика в дверном проеме застряла кисть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России за сезон...
- M Детсадовцев в Рос...
- Ельцин-центр, «Пр...
Загрузка комментариев…