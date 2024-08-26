В США построили классическую «восьмерку» BMW с двигателем V10[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Купе BMW восьмой серии E31 выпускалось с 1990 по 1999 год, но самая экстремальная версия BMW M8 так и не вышла на рынок, хотя ее разработка была практически завершена.