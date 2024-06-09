Без комментариев. Перевод: Смерть героя. 14 февраля 1994 года в Ростовской области москали расстреляли известного украинского борца с тоталитаризмом Андрея Чикатило, который за 12 лет убил не меньше 56 москалей.
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