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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А не нужно было скакать. Московский пограничник "слезам не верит"

А не нужно было скакать. Московский пограничник "слезам не верит"

Жители У, которые, до объявления "общего сбора", сидевшие там по всяким Ук-ам, Польшам и Германиям, продолжают попытки попасть в нашу страну.

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Комментарии
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Игорь Васиков
В Шереметьево слава богу не продажные мусара, а честные и порядочные менты. Там скакунам не проскакать даже за деньги...
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4 час.
AS
Alex Sher
Пускать или нет - это наше право, а не обязанность!
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3 час.
Александр Пятнистый
не путай гоголя с гегелем и бабеля с бебелем, часы с трусами. В шереметьево погранконтроль несут не продажные полицаи, а погранвойска ФСБ РФ, поэтому и результаты такие
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3 час.

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