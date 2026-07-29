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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шаабани возглавил сборную Туниса. Команда меняла тренера во время ЧМ-2026, Ренар покинул свой пост после двух поражений

Новым главным тренером сборной Туниса назначен Муан Шаабани. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на 4 года – до 2030-го.

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