Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Figaro: США пойдут на мир с РФ независимо от того, кто станет президентом

Figaro: США пойдут на мир с РФ независимо от того, кто станет президентом

Соединенные Штаты захотят заключить мир с Россией вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США - республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Правильно, украины, как государственного образования, вообще, не должно быть! Иначе, эта проблема останется навсегда и снова будет война через эти &quot;прокси&quot;-территории.
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11 час.
Леонид Попивняк
....зачем жечь????....выдавливать в гейропу, пиндостан и канадажопию.......и пусть они разбираются с теми, кого выкормили.....
Ответить
10 час.
Стас Гулинов
Ответить
10 час.

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