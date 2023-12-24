Соединенные Штаты захотят заключить мир с Россией вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США - республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден.
Figaro: США пойдут на мир с РФ независимо от того, кто станет президентом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Камышов
Правильно, украины, как государственного образования, вообще, не должно быть! Иначе, эта проблема останется навсегда и снова будет война через эти "прокси"-территории.
Ответить
11 час.
Леонид Попивняк
....зачем жечь????....выдавливать в гейропу, пиндостан и канадажопию.......и пусть они разбираются с теми, кого выкормили.....
Ответить
10 час.
Стас Гулинов
Ответить
10 час.
Свежие комментарии