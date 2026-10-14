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Царьград

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"Деваться было некуда": ВС России загнали в ловушку солдат ВСУ у Лидино

"Деваться было некуда": ВС России загнали в ловушку солдат ВСУ у Лидино

Командир штурмового взвода Владимир Кочегазов рассказал, как русские штурмовики загнали в ловушку группу солдат ВСУ у Лидино в ДНР.

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