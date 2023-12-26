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"Претензия на 1 млн кв км", - Вашингтон "положил глаз" на русские земли

"Претензия на 1 млн кв км", - Вашингтон "положил глаз" на русские земли

Politiki.net Bloomberg ссылаясь на госдепартамент США сообщает: Америка расширила континентальный шельф в зоне стратегического значения, на которую также претендуют Россия и Канада.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нельзя бросать ни Алеуты , ни Беренгов пролив , ни о. Врангеля , ни шельфом Арктики , ни Аляску , раз она была отдана только в аренду на 100 лет . Время прошло давно и пора востребовать её возврат , пора решить этот вопрос и не бросаться землями и нашими водами , Та же работа предстоит по отмене договоров по Баренцеву морю . Тут карты в руки Лаврову С .В. и МИД , юристам и историкам . А напрячься придётся . Давайте не будем обольщаться , думая, что нас мало и для такого количества населения нам всего хватит и оставлять потомкам  залежи пустой породы  . Им ещё предстоит научиться жить в новых условиях и многому научиться . А демографию надо исправлять экстренно
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11 час.
Олег Самойлов
А х...в, как дров и луку гнилого мешок пиндосрань не хочет?
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6 час.

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