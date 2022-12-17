Товарищеские матчи. «Ман Сити» сыграет с «Жироной», «Интер» в гостях у «Бетиса», «Арсенал» против «Ювентуса»

Товарищеские матчи. «Ман Сити» сыграет с «Жироной», «Интер» в гостях у «Бетиса», «Арсенал» против «Ювентуса»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи во время паузы на ЧМ-2022. Товарищеские матчи Манчестер Сити Англия – Жирона Испания Дата проведения 17 декабря, 16.

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