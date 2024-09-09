Надзорное ведомство подключилось к решению проблем аварийности на переездах

Генпрокуратура готовит комплекс мер по снижению аварийности на железнодорожных переездах. Ведомство предложило Минтрансу, МВД и РЖД увеличить количество камер, шлагбаумов и барьеров, а также исключить длительные перекрытия проезда, пишет «Коммерсантъ».
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