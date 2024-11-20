Продажи новостроек упали уже на 25 процентов

Если выделить период после отмены льготной ипотеки, то падение составит 60,76 %. В Новосибирской области в период с января по октябрь текущего года по договорам долевого участия (ДДУ) было продано 15 718 квартир и апартаментов в новостройках.
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