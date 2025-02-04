Как изменился рынок подержанных китайских легковушек

Продажи подержанных легковых китайских автомобилей по итогам 2024 года выросли на 45%. По данным маркетингового агентства НАПИ, в прошлом году в России было продано 193,8 тысяч подержанных китайских автомобилей (в 2023-м — 133,6 тысяч).