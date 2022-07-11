На Северной окружной дороге сбили 35-летнюю рязанку

Происшествие случилось 10 июля в 11:20 около дома №9 по Северной окружной дорог. По информации полиции, 25-летний житель Чучковского района на Lada Priora сбил 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.