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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«А привезут мигранты» – сенатор РФ рассказал, как заказал контрафактный алкоголь в Кремль

«А привезут мигранты» – сенатор РФ рассказал, как заказал контрафактный алкоголь в Кремль

Политнавигатор В России процветает незаконная продажа алкоголя в интернете. Об этом сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил сенатор РФ Андрей Клишас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Твари продажные, продают Россию оптом и в розницу- и никому из силовых структур до этого нет дела, зашибись!!!
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7 час.
vitaly yanushkevich
Надо совсем закрыть дорогу мигрантам, скоро  в России русские будут как национальное меньшинство, этого добиваются чиновники, которые привлекают мигрантов,мигранту сейчас легче получить русский паспорт, чем русскому, который хочет вернуться на родину. Пора серьезно спрашивать с этих чинуш и силовиков как с изменников Родины, потому что это, что они делают, против русских против России.
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7 час.
Лев Сивохин
При такой внутренней политике этого и следовало ожидать. Проще распустить  Госдуму и Совет Федерации и вместо них вернуться к системе законодательной власти. существовашей в СССР.
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2 час.

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