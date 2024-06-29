«А привезут мигранты» – сенатор РФ рассказал, как заказал контрафактный алкоголь в Кремль

vitaly yanushkevich

Надо совсем закрыть дорогу мигрантам, скоро в России русские будут как национальное меньшинство, этого добиваются чиновники, которые привлекают мигрантов,мигранту сейчас легче получить русский паспорт, чем русскому, который хочет вернуться на родину. Пора серьезно спрашивать с этих чинуш и силовиков как с изменников Родины, потому что это, что они делают, против русских против России.