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Учёные выявили влияние поливитаминов на риск преждевременной смерти

Учёные выявили влияние поливитаминов на риск преждевременной смерти

При применении таких препаратов её вероятность возрастает на 4 %.Труд американских специалистов свидетельствует о том, что употребление поливитаминов ежедневно не повлечет за собой рост продолжительности жизни, а, наоборот, увеличит вероятность ранней смерти.

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