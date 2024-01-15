В Барнауле наказали водителя, едва не сбившего четырех человек на опасном переходе

Ранее на этом переходе другой водитель насмерть сбил девочку В Барнауле полиция нашла водителя, который решил проскочить нерегулируемый пешеходный переход, несмотря на остановившиеся автомобили, и едва не сбил четверых человек, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
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