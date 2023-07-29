Турецкие оборонные компании подписали контракты по фрегатам проекта MİLGEM на международной оборонной выставке в Стамбуле

В ходе международной оборонной выставки (IDEF), проходящей в Стамбуле, был подписан контракт на поставку дизель-генераторных установок для фрегатов проекта MİLGEM – национальной военной программы Турецкой Республики, финансируемой ВМС страны.
В ходе международной оборонной выставки (IDEF), проходящей в Стамбуле, был подписан контракт на поставку дизель-генераторных установок для фрегатов проекта MİLGEM – национальной военной программы Турецкой Республики, финансируемой ВМС страны.
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