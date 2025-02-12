Код красоты: как правильно подобрать уход для кожи

Помогаем решить эту задачу «со звездочкой». 123RF/legion-media.ru Чтобы подобрать качественный и подходящий на все 100% именно вам уход для лица, можно потратить много сил, времени и ресурсов, а результат всё равно может оказаться не таким, на который вы рассчитывали.