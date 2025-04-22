С течением бремени: Япония меняет подход к заключению мирного договора с РФ

Япония изменила подход к заключению мирного соглашения с РФ с началом переговоров России и США. Токио намерен возобновить переговоры по мирному договору с Москвой, как «только позволит ситуация», рассказали «Известиям» в японском посольстве.
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