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В Ардонском районе Северной Осетии полицейские в рамках акции «8 марта - в каждый дом» поздравили жительниц района с Международным женским днем

Сотрудники патрульно-постовой службы дарили дамам цветы, поздравляя их с самым прекрасным праздником — Международным женским днем.

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