ВС РФ разгромили украинский пункт управления БПЛА на красноармейском направлении

Минобороны РФ Военные расчета самоходной пушки большой мощности – 203-мм САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" – уничтожили украинский пункт управления БПЛА на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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