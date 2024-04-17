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Царьград

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Более 200 экзотических животных и птиц погибло при пожаре в зоопарке Евпатории

Более 200 экзотических животных и птиц погибло при пожаре в зоопарке Евпатории

Почти никому из обитателей «Тропик Парка», который загорелся в ночь на среду, выжить не удалось.В городе Евпатория в Крыму полностью сгорел зоопарк «Тропик Парк», обитателями которого были более 200 экзотических животных и птиц.

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