Певица Максим показала, как отметила день святого Валентина (видео)

После преодоления зависимости певица МакSим наконец-то начала жить полноценной жизнью. Артистка внимательно следит за своим здоровьем, соблюдая режим труда и отдыха, и не забывает переключаться с творческой деятельности на время для расслабления.
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