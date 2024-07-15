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Царьград

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Покушение было, что дальше? Следующий ход против Трампа назвал американист Блохин

Покушение было, что дальше? Следующий ход против Трампа назвал американист Блохин

Американист Блохин считает, что демократы попытаются обвинить Трампа в работе на Кремль. "Безусловно, демократы будут стараться как-то дискредитировать его", - подчеркнул политолог.

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