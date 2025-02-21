Скорость хакерской атаки на российские компании выросла на 21%

Средняя продолжительность кибератаки на российские компании в 2024 году составила 51 минуту, что на 21% меньше, чем в 2023 году, следует из данных компании «Информзащита» (системный интегратор в области информационной безопасности), с которыми ознакомились «Известия» 21 февраля.