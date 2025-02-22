Ко Дню защитника Отечества в Крыму проведут уроки СВО

Ко Дню защитника Отечества в Крыму проведут уроки специальной военной операции. «Три года спустя: уроки СВО для Крыма, России и всего мира» — так называется документальный фильм — видеолекция собственного корреспондента «Парламентской газеты» в Крыму, директора Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета Александра Мащенко, премьера которого состоится 24 февраля, в третью годовщину начала спецоперации.