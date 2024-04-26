Штурм Красногоровки и активизация русского наступления в ДНР, пока в Харькове боятся разгружать военную технику: Карта специальной военной операции на Украине на 26 апреля 2024 года Юлия СоколоваПо последним данным, взрывы прогремели в нескольких украинских городах, включая Сумы, Никополь и Одессу.