Штурм Красногоровки и активизация русского наступления в ДНР, пока в Харькове боятся разгружать военную технику: Карта специальной военной операции на Украине на 26 апреля 2024 года Юлия СоколоваПо последним данным, взрывы прогремели в нескольких украинских городах, включая Сумы, Никополь и Одессу.
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