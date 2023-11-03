Мигрантский бунт в Подмосковье: противостояние с полицией, СК РФ включен в игру, реакция президента

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Виктор Онегин
Я вообще не понимаю в чём сыр-бор? Есть закон для граждан России. его надо просто выполнять. Кто не выполняет со стороны приезжих новых граждан России и со стороны государственных органов ,для начала суды с пристрастием пока те и другие не поймут мультфильм про кота Леопольда. А незаконно проживающих в России передавать имеющимся посольствам. На территорию посольств и при попытке покинуть эту территорию без соответствующих документов стрелять на поражение. Ну а если нет управы на таких граждан,надо менять власть которая будет выполнять законы Российского государства.
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18 час.
МП
Михаил Пантюхин
Они уже демон страции организуют!? Господа &quot;ассимиляторы&quot;, кто-то там наверху брякнул , что импортные ассимилируются!? Преступления вверх по ужасным статьям, ненависть к НАМ все больше и больше, чего РУССКОМУ НАРОДУ ЕЩЁ ПОДОЖДАТЬ НАДО!? Когда они начнут не просто , как описано выше в статье , полиции неповиновение устраивать, а убивать полицейских будут!? А полицейский, который устанавливает ЗАКОННЫЙ ПОРЯДОК, НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БРАТ! И Я КАК РУССКИЙ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ЖИВУЩИЙ ВО МНОГИХ ПОКОЛЕНИЯХ ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ НА ВСЮ ЭТУ мигрантскую пидерсию спокойно!? НЕ БУДУ!!! Я НЕ ХОЧУ ЧТОБЫ импортная сволота здесь мне указывала как жить!!!! Пшли вон !!!! И чтобы духу здесь не было!!!! А чиновникам лоббистам импортных хочу спросить  - что денег не хватает? Или вы НАРОД СВОЙ ПРЕДАЛИ БЕЗВОЗВРАТНО?
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13 час.
ЕБ
Елена Бреслова
а в судах линча и в ку-клус-клане что-то есть...
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13 час.

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