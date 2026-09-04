Супруга Резника Ирина раскрыла, что поэт стыдился из-за поведения Пугачевой

Супруга Ильи Резника Ирина Романова в интервью Тутте Ларсен для шоу «Нетленка» на «Абзаце» раскрыла, что поэт нередко испытывал неловкость из‑за слов и поступков Аллы Пугачевой.
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