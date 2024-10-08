За ночь русская ПВО уничтожила 16 вражеских БПЛА — Минобороны РФ

Cилы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. В ведомстве уточнили, что 14 из них были сбиты над Белгородской областью, еще 2 — над акваторией Черного моря.
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