Русская весна
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Русская весна

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За ночь русская ПВО уничтожила 16 вражеских БПЛА — Минобороны РФ

За ночь русская ПВО уничтожила 16 вражеских БПЛА — Минобороны РФ

Cилы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. В ведомстве уточнили, что 14 из них были сбиты над Белгородской областью, еще 2 — над акваторией Черного моря.

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