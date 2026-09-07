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Желтые бляшки на веках назвали маркером риска инфаркта и инсульта

Желтые бляшки на веках назвали маркером риска инфаркта и инсульта

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что желтоватые бляшки на веках, известные как ксантелазмы, могут указывать на скрытые сердечно-сосудистые нарушения.

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