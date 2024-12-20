📹🏮Высокая активность военно-транспортных самолётов Ил-76МД ВКС России фиксируется на авиабазе Хмеймим местными журналистами, вооружившимися длиннофокусными ультразумами и иной фототехникой.
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📹🏮Высокая активность военно-транспортных самолётов Ил-76МД ВКС России фиксируется на авиабазе Хмеймим местными журналистами, вооружившимися длиннофокусными ультразумами и иной фототехникой.