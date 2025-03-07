Молдавия вошла в SEPA: новые возможности для 100,000 мигрантов в ЕС

Молдавия, вошедшая в Единую зону платежей в евро (SEPA), значительно упрощает финансовые операции. Присоединение позволяет гражданам и компаниям быстро и безопасно совершать платежи по сниженной стоимости, поддерживая молдавских мигрантов в ЕС.
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