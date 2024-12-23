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СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР

СВР: Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в ПМР

По данным Службы внешней разведки России, президент Молдавии Майя Санду готовит план военной операции в Приднестровской Молдавской республике и никто не может гарантировать, что она не попытается развязать войну.

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