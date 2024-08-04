В Петербурге планируют расширить особую экономическую зону

В качестве потенциальной площадки рассматривают участок возле станции метро «Улица Дыбенко» Особую экономическую зону в Петербурге хотят расширить за счет участка земли напротив станции метро «Улица Дыбенко», пишет «Деловой Петербург».
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