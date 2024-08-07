«Все были застигнуты врасплох»: откровения инсайдеров об атаке на Курскую область

Наступление ВСУ на приграничный российский регион продлится не более 2-3 дней. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проанализировал ситуацию и уже разработал стратегию того, как российские войска выдавят украинских бойцов с территории Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии