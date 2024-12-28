Как отпраздновать Новый год и не нарушить Рождественский пост: советы священника православным

Самый популярный в России праздник – Новый год – выпадает на Рождественский пост. Когда вся страна погружается в веселье и гулянья, верующие через воздержание и молитву готовятся к одному из главных христианских праздников – приходу в мир Спасителя.
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