Путин и Алиев обсудили крушение самолета AZAL в Актау

Страна и люди

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», сообщили в Кремле.