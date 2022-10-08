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Смехотерапия
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Юмор для всех, классный и свежий
Эта история сделала мой день!
Пират и Бродяга
Свежие комментарии
A
Antanas
Печальная но красивая история.Старый кот Бродяга спас собаку Пирата.Кот подарил собаке свою последнюю жизнь.👍👍👍👍👍
Пират и Бродяга
A
Antanas
Прекрасные шутки.👍😀😘😍😆
Ржачные картинки
Сергей Евстратов
👍
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