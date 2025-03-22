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В Турции приостановили трансляции на оппозиционных телеканалах

В Турции приостановили трансляции на оппозиционных телеканалах

В Турции на данный момент приостановили все прямые трансляции на оппозиционных телеканалах. Ранее над участниками акции протеста, пришедшими в парк Сарачхане для поддержки задержанного стамбульского мэра Стамбула Экрема Имамоглу, распылили газ.

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