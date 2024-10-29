BioWare: следующая Mass Effect не пойдёт по пути Dragon Age: The Veilguard со стилизованной графи...

BioWare: следующая Mass Effect не пойдёт по пути Dragon Age: The Veilguard со стилизованной графикойВ преддверии уже совсем скорого релиза Dragon Age: The Veilguard исполнительный продюсер студии BioWare Майк Гембл (Mike Gamble) поделился крохами новой информации о следующей Mass Effect.