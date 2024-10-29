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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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BioWare: следующая Mass Effect не пойдёт по пути Dragon Age: The Veilguard со стилизованной графи...

BioWare: следующая Mass Effect не пойдёт по пути Dragon Age: The Veilguard со стилизованной графи...

BioWare: следующая Mass Effect не пойдёт по пути Dragon Age: The Veilguard со стилизованной графикойВ преддверии уже совсем скорого релиза Dragon Age: The Veilguard исполнительный продюсер студии BioWare Майк Гембл (Mike Gamble) поделился крохами новой информации о следующей Mass Effect.

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