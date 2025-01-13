Раскрыто число уничтоженных в 2024 году дронов ВСУ вне зоны СВО

ТАСС: ПВО в 2024 году сбила более 7,3 тысячи дронов ВСУ вне зоны спецоперации Российские средства противовоздушной обороны уничтожили свыше 7,3 тысячи украинских БПЛА вне зоны спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на отчетные данные Минобороны РФ.
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