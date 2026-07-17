Где купить 20 литров бензина и дизеля в Крыму 17 июля: адреса АЗС

Сегодня, 17 июля, бензин есть в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Керчь улица Войкова, 1Б В наличии: ДТ шоссе Героев Сталинграда В наличии: ДТ Евпатория Новосёловское шоссе, 4 В наличии: ДТ Симферополь проспект Победы, 105 В наличии: ДТ Джанкой Московская улица, 188 В наличии: АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ, Пропан Белогорск улица Шевченко, 67 В наличии: ДТ пгт Кировское Советское шоссе, 7 В наличии: ДТ пгт Красногвардейское улица Титова, 19 В наличии: ДТ, Пропан пгт Раздольное Красноперекопское шоссе, 41 В наличии: ДТ Сакский район Митяевское сельское поселение В наличии: ДТ село Восход, Юбилейная улица, 15 В наличии: ДТ пгт Новофёдоровка В наличии: ДТ Нижнегорский район село Желябовка, Придорожная улица В наличии: ДТ Уваровское сельское поселение В наличии: ДТ Митрофановское сельское поселение В наличии: ДТ село Новогригорьевка, улица Мичурина, 1Б В наличии: ДТ Джанкойский район Табачненское сельское поселение В наличии: ДТ Красноперекопский район село Воинка, Строительная улица, 4В В наличии: ДТ Симферопольский район Добровское сельское поселение, село Перевальное, Дачная улица, 7А В наличии: ДТ пгт Гвардейское, улица Гагарина, 97Б В наличии: ДТ Петровское сельское поселение В наличии: ДТ Пожарское сельское поселение В наличии: ДТ Ленинский район Щёлкино, 103/1 В наличии: ДТ, Пропан Красногвардейский район Пятихатское сельское поселение В наличии: ДТ Советский район Краснофлотское сельское поселение В наличии: ДТ село Пруды В наличии: ДТ село Пушкино, Виноградная улица, 18А В наличии: ДТ Кировский район Первомайское сельское поселение, село Первомайское, Парашютная улица, 1Б В наличии: ДТ Раздольненский район Славновское сельское поселение, село Стерегущее, улица Антона Кима, 1А В наличии: ДТ Важно: Продажа топлива в Крыму и Севастополе осуществляется не более 20 литров на одно транспортное средство.